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Как «Динамо» разгромило «Кайрат» в спарринге: видеообзор матча

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
10:54

15 февраля действующий чемпион Украины провел очередной контрольный поединок.

Соперником киевского «Динамо» стал казахстанский «Кайрат». Украинская команда выиграла первый тайм благодаря автоголу соперника. Касабулат поразил свои ворота на седьмой минуте.

После перерыва «Динамо» удалось довести дело до разгрома. Голы забили Александр Сирота на 63-й минуте, Виктор Цыганков на 74-й минуте и Владислав Кулач на 85-й минуте.

Напомним, что «Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в таблице УПЛ с отставанием в два очка от донецкого «Шахтера».

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