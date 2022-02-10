Как «Динамо» пробилось в плей-офф Юношеской лиги УЕФА: видеообзор матча с «Депортиво»

9 февраля киевское «Динамо» встретилось в Ла-Корунье с чемпионом Испании «Депортиво».

Команды оспаривали путевку в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Лакорунцы дважды выходили вперед. На 4-й минуте отличился Нахера, а на 26-й минуте Лопес наказал вратаря киевлян Игнатенко за грубейшую ошибку.

Однако оба раза «Динамо» удавалось отыграться. На 6-й минуте ворота «Депортиво» поразил Царенко, а Яцык на 75-й минуте спас украинцев от поражения. Помогло киевлянам и удаление в стане соперника уже в первом тайме.

В серии пенальти вратарь «Динамо» Игнатенко исправился, отбив два удара. Еще один промах допустил игрок «Депортиво», попавший в перекладину. У «Динамо» не забил только Диалло.



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