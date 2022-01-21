Как «Динамо» покуражилось в матче с испанской командой: видеообзор

21 января «Динамо» сыграло первый спарринг на сборе в Испании.

Киевляне разгромили «Атлетико Пульпиленьо» из 4-го дивизиона Испании со счетом 4:0. Эта команда занимает 12-е место в своей группе.

На 66-й минуте Цыганков забил первый гол киевского клуба в 2022 году.

На 76-й минуте де Пена удвоил счет. Уже на следующей минуте Цыганков оформил дубль.

На 87-й минуте Буяльский забил четвертый мяч!

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