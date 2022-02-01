Как «Динамо» крупно выиграло у «Лудогорца»: видеообзор матча

31 января киевское «Динамо» сыграло контрольный поединок с «Лудогорцем».

Действующий чемпион Украины провел матч сразу же после прилета на второй сбор в Турции. «Динамо» уверенно справилось с соперником, который много лет доминирует в чемпионате Болгарии. «Лудогорец» свой гол престижа забил уже при счете 4:0 в пользу киевской команды.

В составе «Динамо» забивали Денис Гармаш с пенальти (16-я минута), Витиньо (38-я минута), Николай Шапаренко (47-я минута) и Илья Шкурин (74-я минута).

Ранее киевляне отправили в аренду двух своих форвардов: Владислава Супрягу — в итальянскую «Сампдорию», Эрика Рамиреса — в клуб испанской Ла Лиги 2 хихонский «Спортинг».



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