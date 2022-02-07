Как «Динамо» дожало черногорский «Рудар» на последних минутах: видеообзор матча

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок на сборе в Турции.
Соперником действующего чемпиона Украины стал черногорский «Рудар». Только на 84-й минуте «Динамо» удалось вскрыть оборону соперника. На 84-й минуте Витиньо отправил мяч в ворота после передачи Буяльского. Это четвертый гол бразильского атакующего полузащитника на сборах.
Контрольный матч
«Динамо» (Киев) — «Рудар» (Черногория) — 1:0 (0:0)
Гол: Витиньо (84).
«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.
«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75).
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