Как «Динамо» благодаря суперголу Цыганкова победило «Днепр-1»: видеообзор матча

24 октября в рамках двенадцатого тура УПЛ «Динамо» переиграло на своем поле «Днепр-1» (2:0).
Первый тайм завершился нулевой ничьей, причем киевляне с трудом создавали моменты и не выглядели убедительно. В перерыве Мирча Луческу провел тройную замену, выпустив на поле Сидорчука, Шапаренко и Де Пену, а вскоре и Гармаша.
С привычными партнерами пошла игра и у Виктора Цыганкова. Капитан «Динамо» открыл счет, забив очень эффектный индивидуальный гол.
Вскоре Денис Гармаш удвоил перевес действующего чемпиона. Это его шестой гол в текущем сезоне УПЛ, причем четвертый — после выхода на замену. Виктор Цыганков же упрочил лидерство в гонке бомбардиров — у него девять результативных ударов.
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