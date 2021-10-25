Как «Динамо» благодаря суперголу Цыганкова победило «Днепр-1»: видеообзор матча

24 октября в рамках двенадцатого тура УПЛ «Динамо» переиграло на своем поле «Днепр-1» (2:0).

Первый тайм завершился нулевой ничьей, причем киевляне с трудом создавали моменты и не выглядели убедительно. В перерыве Мирча Луческу провел тройную замену, выпустив на поле Сидорчука, Шапаренко и Де Пену, а вскоре и Гармаша.

С привычными партнерами пошла игра и у Виктора Цыганкова. Капитан «Динамо» открыл счет, забив очень эффектный индивидуальный гол.

Вскоре Денис Гармаш удвоил перевес действующего чемпиона. Это его шестой гол в текущем сезоне УПЛ, причем четвертый — после выхода на замену. Виктор Цыганков же упрочил лидерство в гонке бомбардиров — у него девять результативных ударов.

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