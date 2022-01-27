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Как «Черноморец» сыграл вничью с лидером чемпионата Северной Македонии: видеообзор

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
11:49
Новость
Футбол

Одесский «Черноморец» сыграл очередной контрольный матч.

Соперником «моряков» стал «Шкупи» — действующий вице-чемпион Северной Македонии и лидер нынешнего чемпионата.

Одесситы открыли счет на 22-й минуте усилиями Назария Русина. Однако «Черноморец» не удержал победу. Во втором тайме «Шкупи» удалось отыграться.

Товарищеский матч

«Черноморец» — «Шкупи» (Македония) — 1:1 (1:0)

Голы: Русин (22) — Гиоргиевски (63).

«Черноморец» (стартовый состав): Паст, Брагару, Ларин, Мартинович, Цитаишвили, Юсов, Цонев, Кравченко, Кузик, Ванцаш, Русин.

Ранее «Черноморец» на последней минуте ушел от поражения в спарринге с косоварской «Дритой».

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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