Как «Черноморец» спасся от поражения в матче с «Дритой»: видеообзор

В рамках контрольного мата на сборах в Турции одесский «Черноморец» сыграл вничью против «Дриты» из Косово.



Косовары забили первыми. Форвард «Дриты» вышел один на один с вратарем и реализовал свой шанс. Во втором тайме одесситы отыгрались. Подопечные Романа Григорчука сумели отличиться с 11-метрового. Забил Ванат.

Товарищеский матч

«Черноморец» - «Дрита» - 1:1

Голы: Ванат, 80 — ?, 31

«Черноморец»: Варакута — Дубко (Ларин, 46), Кадири (Кравченко, 46), Бобко (Брагару, 75), Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Эрнандес, Штогрин, Цитаишвили, Петков (74. Ванат, 46).

Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Черноморец» добыл разгромную победу во втором спарринге в Турции

На просмотре в «Черноморце» находится брат экс-вратаря луганской «Зари»

Контрольные матчи: «Черноморец» спасся от поражения в спарринге с косоварами и другие результаты

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.