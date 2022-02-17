Как «Бавария» выгрызла ничью в матче с «Зальцбургом»: видеообзор

16 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» принимал на своем поле «Баварию».



Австрийцы выиграли первый тайм благодаря голу Адаму. Немцы сравняли счет уже на 90-й минуте, когда точно пробил Коман.

Матч завершился вничью 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Зальцбург» - «Бавария» - 1:1

Голы: Адаму, 21 – Коман, 90.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Лига чемпионов: «Бавария» избежала поражения, «Ливерпуль» дожал «Интер» в гостях

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.