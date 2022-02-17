Как «Бавария» выгрызла ничью в матче с «Зальцбургом»: видеообзор

17.02.2022
09:32
16 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» принимал на своем поле «Баварию».
Австрийцы выиграли первый тайм благодаря голу Адаму. Немцы сравняли счет уже на 90-й минуте, когда точно пробил Коман.
Матч завершился вничью 1:1.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
«Зальцбург» - «Бавария» - 1:1
Голы: Адаму, 21 – Коман, 90.
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