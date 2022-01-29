Как Барти выиграла финал Australian Open: видеообзор матча

Сегодня Эшли Барти (№1 в рейтинге WTA) оказалась сильнее американки Даниэлы Коллинз (№30 в рейтинге WTA) в финале Australian Open.

Австралийка справилась с соперницей за два сета — 6:3, 7:6 (7:2). Финал длился один час 29 минут. Впервые с 1978 года победительницей Australian Open стала местная теннисистка.

Барти пережила тяжелый момент во втором сете, по ходу которого Коллинз вела 5:1. Но австралийка перехватила инициативу, довела дело до тай-брейка, где уже не оставила шансов сопернице. Примечательно, что Барти за весь этот турнир не проиграла ни одного сета.

Ранее Эшли Барти выиграла такие турниры серии «Большого шлема», как «Ролан Гаррос» (2019 год) и Уимблдон (2021 год).

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