Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «ПСЖ» — «Реал» Мадрид: ставки «Динамо» Киев — «Кайрат»: где смотреть «Шахтёр» Д — «Мариуполь»: где смотреть
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Как «Аталанта» с голом Малиновского сыграла вничью с «Ювентусом»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
14.02.2022
12:14
Новость
Футбол

Состоялся один из центральных матчей 25-го тура итальянской Серии А. «Аталанта» на своем поле принимала «Ювентус». На 76-й минуте Руслан Малиновский забил фантастический мяч дальним ударом после розыгрыша штрафного.

Удержать победу бергамской команде не удалось. В компенсированное ко второму тайму время за «Ювентус» забил Данило.

Туринцы сохранили четвертое место в таблице Серии А с двумя очками отрыва от «Аталанты». Однако у бергамской команды остался один матч в запасе.

Руслан Малиновский в четвертый раз в карьере забил гол в ворота «Ювентуса».

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Аталанта» с Малиновским вылетела в четвертьфинале Кубка Италии
«Аталанта» с Малиновским вылетела в четвертьфинале Кубка Италии
Малиновский пушечным ударом забил «Ювентусу»: видео гола
Малиновский пушечным ударом забил «Ювентусу»: видео гола
Стали известны оценки Малиновского за матч против «Ювентуса»
Стали известны оценки Малиновского за матч против «Ювентуса»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи