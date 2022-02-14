Как «Аталанта» с голом Малиновского сыграла вничью с «Ювентусом»

Состоялся один из центральных матчей 25-го тура итальянской Серии А. «Аталанта» на своем поле принимала «Ювентус». На 76-й минуте Руслан Малиновский забил фантастический мяч дальним ударом после розыгрыша штрафного.



Удержать победу бергамской команде не удалось. В компенсированное ко второму тайму время за «Ювентус» забил Данило.

Туринцы сохранили четвертое место в таблице Серии А с двумя очками отрыва от «Аталанты». Однако у бергамской команды остался один матч в запасе.

Руслан Малиновский в четвертый раз в карьере забил гол в ворота «Ювентуса».

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.

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