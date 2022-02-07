Как «Александрия» сыграла вничью с участником плей-офф Лиги конференций: видеообзор матча

6 февраля «Александрия» провела контрольный поединок с датским «Раннерсом» на сборе в Турции.

Украинская команда дважды выходила вперед в этом спарринге. На 42-й минуте забитым голом отметился аргентинский легионер Клаудио Спинелли, на 53-й минуте ворота «Раннерса» поразил зимний новичок «Александрии» Денис Костышин. Однако оба раза датской команде удавалось отыгрываться.

Напомним, что «Раннерс» является участником плей-офф Лиги конференций. В раунде плей-ин этого еврокубкового турнира датчане встретятся с английским «Лестером».

«Александрия» ушла на зимний перерыв на шестом месте в таблице УПЛ, набрав 26 очков за 18 туров. Команда Юрия Гуры нанесла единственное поражение лидирующему «Шахтеру» в текущем чемпионате. Также «Александрия» пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.



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