Как 18-летний ганец Гьян оофрмил дубль в ворота «Дженоа» Шевченко

21 ноября на посту главного тренера «Дженоа» дебютировал в Серии А в качестве коуча украинский специалист Андрей Шевченко.



Генуэзцам в поединке чемпионата Италии противостояла «Рому», за которую в концовке встречи оформил дубль вышедший на замену 18-летний ганский легионер Феликс Афена-Гьян.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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