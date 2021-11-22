Как 18-летний ганец Гьян оофрмил дубль в ворота «Дженоа» Шевченко

22.11.2021
12:51
Новость
Футбол
21 ноября на посту главного тренера «Дженоа» дебютировал в Серии А в качестве коуча украинский специалист Андрей Шевченко.
Генуэзцам в поединке чемпионата Италии противостояла «Рому», за которую в концовке встречи оформил дубль вышедший на замену 18-летний ганский легионер Феликс Афена-Гьян.
Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».
Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.