Кадири сыграл в дебютном матче за венгерскую команду

20.02.2022
13:07
Полузащитник «Гонведа» Мохаммед Кадири вышел на замену в мачте 21-го тура высшей лиги чемпионата Венгрии против «Мезекевешда» (0:0).
Ганец появился на поле на 90-й минуте. Это был дебютный матч Кадири в составе «Гонведа».
Африканский футболист первую половину сезона сыграл в «Черноморце». За «Гонвед» он выступает на правах аренды, а права на него принадлежат «Динамо».
Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.
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