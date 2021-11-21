Кабаев: у «Зари» плохая статистика матчей после пауз и выхода из отпуска

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев высказался после матча со «Львовом» (1:2) в рамках 15-го тура УПЛ. У луганчан до того было шесть побед подряд во всех турнирах.

«Сложно сказать по горячим следам, что пошло не так в этой игре. Еще неделю назад нам было сказано, что у нас плохая статистика поединков именно после возобновления официальных игр: после международных пауз или выхода из отпуска. Часто проигрываем или дарим очки там, где не должны этого делать. Неделю говорилось об этом. Все, вроде бы, взрослые ребята, мужчины, поэтому должны это понимать.

Пропустили две атаки. Я считаю, что это, в первую очередь, наши ошибки — тот же автогол. Два момента у соперников — два гола. У нас тоже такие игры бывают. Пока что, не могу сказать конкретные причины такой игры — все на эмоциях. Один негатив», — сказал Кабаев в интервью телеканалу «Футбол».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Тренер «Ужгорода»: в случае неудач президент клуба обещал санкции

Селезнев: за себя я рад, но мы упустили победу из-за нелепого гола

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.