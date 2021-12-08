Кабаев – о матче с «Буде-Глимт»: нужна победа, поэтому будем стараться побольше забить

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка шестого тура группового этапа Лиги конференций с «Буде-Глимт».

«Это последняя игра в еврокубках, хотелось бы завершить на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, потому сможем дать бой.

Все в наших силах и руках. Будем делать все возможное для результата. «Заря» всегда любила многое забивать, последнее время мы пропускаем больше, но пытаемся ликвидировать это. Нам нужна победа, поэтому будем стараться побольше забить.

В Лиге конференций команда Виктора Скрипника потеряла шансы на выход из группы.

Матч «Заря» – «Буде-Глимт» пройдет на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье 9 декабря и начнется в 19:45.

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