Известный украинский тяжелоатлет объявил о завершении карьеры

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объявил о завершении спортивной карьеры.



«17 лет. Фантастических 17 лет. Именно столько я посвятил большому спорту. И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру.

Сколько же всего было. Сколько радости, адреналина и позитивных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок. И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду! Моя семья – это один из залогов успеха. Люблю тебя, Алиса Чумак.

Обнимаю каждого своего болельщика.

Так же спасибо всем мудакам, которые создавали проблемы и неприятности, от этого я становился только сильнее (вас не обнимаю).

Без финансовой поддержки не было бы побед, ну или их было бы меньше, так что выражаю благодарность семье Герег (Епицентр К). Благодаря вам я имел условия для тренировок и побед. Думаю, даже от всей страны Вам благодарность, так как 27 международных медалей мы привезли именно в Украину.

Ну а теперь пора двигаться дальше. К новым вершинам. Всех люблю, всех обнял», – написал Чумак у себя в Фейсбуке.

В июне Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Чумака из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования и попытке подкупа допинг-офицера.

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