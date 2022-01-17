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Известный украинский тренер заменит бывшего футболиста «Ливерпуля» в «Аксу» 

Ернар Ламкадыров
Ернар Ламкадыров
17.01.2022
09:05
Новость
Эксклюзивы

Как стало известно Meta-ratings.kz, Украинский специалист Руслан Костышин близок к тому, чтобы возглавить дебютанта КПЛ – «Аксу».

Ранее на эту должность клуб рассматривал испанца Альберта Риеру, с которым не удалось договориться по финансовым условиям. 

Руслан Костышин известен в Украине тем, что вывел «Колос» (Киевская область) из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и постоянного участника еврокубков.

Ранее Костышин в интервью Meta-ratings.com.ua заявил, что в Казахстан не может поехать из-за обязательств перед «Колосом», в структуре которого работает даже после ухода с поста главного тренера.

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