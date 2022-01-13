Известный украинский теннисист объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист Сергей Стаховский принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 36-летний спортсмен сообщил в своем инстаграме.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара…

Спасибо, теннис, это было по-настоящему», — написал Стаховский.

На уровне ATP Стаховский выиграл четыре титула в одиночном разряде и четыре — в парном.

Последний матч 36-летний украинец провел 11 января, когда проиграл американцу Джеффри Вулфу на старте квалификации Australian Open.

Стаховский доходил до третьего раунда всех четырех турниров Большого шлема и за карьеру заработал больше 5,5 миллиона долларов призовых.

Сергей остается рекордсменом сборной Украины по общему числу побед - 47. Всего на Кубке Дэвиса украинец представлял страну в 77 матчах. В ноябре прошлого года Стаховский завершил карьеру в сборной.

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