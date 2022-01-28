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Известный украинский боксер за три недели до смерти просил о помощи

Павел Соловей
Павел Соловей
28.01.2022
17:14
Новость
Единоборства

Ночью в пятницу, 28 января, в Днепровском районе Киева на 49 году жизни найден повешенным известный украинский боксер, бывший чемпион Европы Владимир Вирчис. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

За три недели до смерти Вирчис просил о помощи.

«Привет, друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния после того как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.

Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немного странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются», – писал тогда Вирчис в своем фейсбуке.

Вирчис

За свою профессиональную боксерскую карьеру, которая продолжалась с 1999 по 2009 год, победил в 26 боях из 28, в том числе 21 — нокаутом. На его счету звания интерконтинентального чемпиона в тяжелой весовой категории по версиям IBF (в 2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.). В 2007 году стал чемпионом Европы по версии EBU.

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