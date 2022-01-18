Известный украинский агент стал спортивным директором российского клуба

Александр Панков, агент Артема Милевского, стал спортивным директором ФК «Красава» из России.
«С сегодняшнего дня Панков официально будет представлять ФК «Красава» в качестве спортивного директора, отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам, комплектовать команду не только футболистами, но и профессиональными специалистами, которые повысят уровень нашего клуба.
Желаем Александру удачи в новом для себя амплуа и знаем, что наше сотрудничество будет плодотворным и принесёт много успехов ФК Красава!», - значится на сайте клуба.
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