Известный украинский агент стал спортивным директором российского клуба

Александр Панков, агент Артема Милевского, стал спортивным директором ФК «Красава» из России.



«С сегодняшнего дня Панков официально будет представлять ФК «Красава» в качестве спортивного директора, отвечать за развитие спортивной части клуба, проводить все переговоры по трансферам, комплектовать команду не только футболистами, но и профессиональными специалистами, которые повысят уровень нашего клуба.

Желаем Александру удачи в новом для себя амплуа и знаем, что наше сотрудничество будет плодотворным и принесёт много успехов ФК Красава!», - значится на сайте клуба.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Милевскому предложат работу в структуре киевского «Динамо»

Подкаты к девушкам, кальян и алкоголь: Милевский стал героем шоу «Вечерний квартал»

Милевский — о возможной работе в «Динамо»: мне очень хочется

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.