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Известный тренер отказался возглавить сборную Украины по легкой атлетике

Павел Соловей
Павел Соловей
26.12.2021
12:19
Новость
Другие

Украинский специалист Михаил Хмель отказался возглавить сборную Украины, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики.

Изначально временная комиссия ФЛАУ и Министерства молодежи и спорта рекомендовала Хмеля на должность главного тренера сборной Украины по легкой атлетике.

15 декабря специалист направил заявление на имя и. о. президента ФЛАУ Евгения Пронина, в котором отказался от должности из-за семейных обстоятельств.

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