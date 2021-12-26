Известный тренер отказался возглавить сборную Украины по легкой атлетике

26.12.2021
12:19
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Украинский специалист Михаил Хмель отказался возглавить сборную Украины, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики.
Изначально временная комиссия ФЛАУ и Министерства молодежи и спорта рекомендовала Хмеля на должность главного тренера сборной Украины по легкой атлетике.
15 декабря специалист направил заявление на имя и. о. президента ФЛАУ Евгения Пронина, в котором отказался от должности из-за семейных обстоятельств.
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