Известный арбитр УПЛ заболел коронавирусом

У украинского судьи Евгения Арановского был выявлен коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал «Тайны футбола».



45-летний Арановский обслуживает матчи чемпионата Украины с 2000 года. Он работал в Первой и Второй лигах Украины. Матчи УПЛ судья обслуживает с 2009 года.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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