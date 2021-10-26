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Известный арбитр УПЛ заболел коронавирусом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
26.10.2021
22:33
Новость
Футбол

У украинского судьи Евгения Арановского был выявлен коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал «Тайны футбола».

45-летний Арановский обслуживает матчи чемпионата Украины с 2000 года. Он работал в Первой и Второй лигах Украины. Матчи УПЛ судья обслуживает с 2009 года.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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