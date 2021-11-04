Известны стартовые составы «Зари» и ЦСКА

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций «Заря» – ЦСКА София.



«Заря»: Мацапура, Снурницын, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев, Аллахьяр, Шахаб

Запас: Сапутин, Жилкин, Леовижилдо, Кристиан, Алефиренко, Гладкий

Сапутин и Жилкин – вратари, то есть в запасе луганского клуба лишь четыре полевых игрока.

ЦСКА София: Бузатто, Мазику, Лам, Маттей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Юга, Йомов, Кэри, Кайседо

Запас: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов

Матч между «Зарей» и ЦСКА начнется в 19.45.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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