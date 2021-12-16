Известны стартовые составы сборной Украины на гонки в Анси и Обертиллиахе

16 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане женским спринтов стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.



Анси. Кубок мира. Спринт. Женщины (15:15)

Дарья Блашко

Елена Билосюк

Юлия Джима

Ирина Петренко

Ольга Абрамова

А в австрийском Обертиллиахе 16 декабря стартует третий этап Кубка IBU. Тренерский состав мужской и женской сборных Украины назвали составы команд на индивидуальные гонки.

Обертиллиах. Кубок IBU

Индивидуальная. Женщины (11:30)

14. Вита Семеренко

30. Валя Семеренко

48. Екатерина Бех

71. Анна Кривонос

101. Надежда Белкина

Индивидуальная. Мужчины (15:00)

21. Андрей Доценко

31. Виталий Труш

39. Андрей Орлык

49. Денис Насыко

96. Руслан Бригадир

109. Александр Пономаренко

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