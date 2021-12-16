Известны стартовые составы сборной Украины на гонки в Анси и Обертиллиахе

16 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане женским спринтов стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Анси. Кубок мира. Спринт. Женщины (15:15)
Дарья Блашко
Елена Билосюк
Юлия Джима
Ирина Петренко
Ольга Абрамова
А в австрийском Обертиллиахе 16 декабря стартует третий этап Кубка IBU. Тренерский состав мужской и женской сборных Украины назвали составы команд на индивидуальные гонки.
Обертиллиах. Кубок IBU
Индивидуальная. Женщины (11:30)
14. Вита Семеренко
30. Валя Семеренко
48. Екатерина Бех
71. Анна Кривонос
101. Надежда Белкина
Индивидуальная. Мужчины (15:00)
21. Андрей Доценко
31. Виталий Труш
39. Андрей Орлык
49. Денис Насыко
96. Руслан Бригадир
109. Александр Пономаренко
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