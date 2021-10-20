Известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Динамо»

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо».



Интересно, что за киевлян с первых минут сыграет центрфорвард Владислав Супряга.

«Барселона»: Тер Стеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай.



Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Умтити, Пуч, Демир, Роберто, Гонсалес, Коутиньо, Фати, Агуэро.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга.

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Гармаш, Витиньо, Рамирес, Шкурин.

Поединок начнется в 19.45.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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