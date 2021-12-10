Известны составы сборной Украины по биатлону на спринт в Хохфильцене

Известны составы сборной Украины на мужские и женские спринты в первый день третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.



У женщин в пятницу на старт выйдут Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко и Ольга Абрамова.

Ольга Абрамова заменила в команде Анастасию Меркушину. Этапы в Хохфильцене и Анси также пропускают Валентина и Вита Семеренко, которые до конца года будут выступать на Кубке IBU.

У мужчин побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Спринты пройдут в пятницу, 10 декабря. Мужская гонка стартует в 12:25 по киевскому времени. Женская команда начнет в 15:15.

Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря. Затем 16 декабря стартует этап в Анси.

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