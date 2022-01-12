Известны соперники «Динамо» на январских сборах в Испании

Уже 14 января для футболистов киевского «Динамо» завершится зимний отпуск.



После нескольких дней в морозном Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте, где «бело-синие» будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.

19 января, 16:30 – «Реал Мурсия» (Испания)

22 января, 16:30 – «Расинг Унион» (Люксембург)

24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия)

Начало матчей указано по киевскому времени

Информация о месте и времени проведения спаррингов обновляется. Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале «Динамо Киев» в Youtube.

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