Известны лучшие игроки матча «Реал» – «Шахтер»

InStat поставила оценки игрокам матча «Реал» – «Шахтер» в 4-м туре Лиги чемпионов.



Самым полезным игроком встречи стал нападающий хозяев Карим Бензема. Его рейтинг эффективности – 340 баллов.

В составе «горняков» наивысшую оценку получил Николай Матвиенко (328 баллов). В тройку лучших игроков «Шахтера» также вошли Алан Патрик (292 балла) и Додо (277 баллов).

В активе Николая Матвиенко 111 ТТД при браке 7%, он выиграл 6 единоборств из 7, совершил 9 перехватов и 4 подбора, а также 3 ключевые передачи.

Отметим 7 обводок в исполнении Михаила Мудрика, 4 удара по воротам от Фернандо и 6 отборов Тараса Степаненко.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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