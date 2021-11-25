Известны лучшие игроки матча «Интер» - «Шахтер»

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер «в гостях уступил миланскому «Интеру» (0:2).



Авторитетный портал WhoScored подытожил матч, определив лучшего игрока еврокубкового поединка и оценив игру других футболистов.

Лучшим игроком матча стал нападающий «нерадзурри» Эдин Джеко, который оформил дубль в ворота «горняков». Он получил оценку 9,0. Также боснийский форвард был признан лучшим экспертами УЕФА.

В составе команды Роберто Де Дзерби лучшим признан защитник Додо, получивший оценку — 7,2.

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