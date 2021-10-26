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Известно, в каком составе отправилось «Динамо» на матч с «Мариуполем»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
26.10.2021
20:50
Новость
Футбол

Киевское «Динамо» отправилось в Мариуполь, где проведет матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022.

В составе делегации «бело-синих» 21 футболист.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Антюх, Вербич, Витинью;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится на стадионе имени Владимира Бойко. Начало встречи в 17:00.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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