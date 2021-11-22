Известно, в каком составе «Бавария» отправилась в Киев на матч Лиги чемпионов

«Бавария» отправилась в Киев на матч против «Динамо» в 5-м туре Лиги чемпионов.



Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль

Защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу

Полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилльман

Нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер

Форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг и полузащитники Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала вынуждены изолироваться из-за контакта с человеком, чей тест на коронавирус оказался положительным. Все эти футболисты, а также хавбек Йозуа Киммих, не привиты от COVID-19.

Сейчас коронавирус у Никласа Зюле и Йосипа Станишича.

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится 23 ноября. Начало встречи в 19:45.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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