Известно, в каких городах сборная Украины проведет матчи Лиги наций

25.01.2022
14:52
Новость
Футбол
Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций во Львове и Киеве, сообщает телеграм-канал «Тайны футбола».
На «Арене Львов» сыграют против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).
Игра против Шотландии (26 сентября) пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».
В то же время отмечается, что Харьков остается резервным местом для проведения матчей.
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