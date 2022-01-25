Известно, в каких городах сборная Украины проведет матчи Лиги наций

Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций во Львове и Киеве, сообщает телеграм-канал «Тайны футбола».

На «Арене Львов» сыграют против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

Игра против Шотландии (26 сентября) пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

В то же время отмечается, что Харьков остается резервным местом для проведения матчей.

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