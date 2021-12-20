Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Известная теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании

Павел Соловей
Павел Соловей
20.12.2021
14:58
Новость
Теннис

Китайская теннисистка Шуай Пен отказалась от обвинений в адрес бывшего первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде назвала пост в сингапурской соцсети личным делом.

«Я хочу прояснить ситуацию. Никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло недопонимание», – сказала Пен в видеоролике.

В начале ноября Шуай Пен обвинила Гаоли в сексуальном насилии. Тогда спортсменка заявила, что раньше они состояли в долгосрочных отношениях, однако спустя семь лет мужчина пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост быстро исчез, а Пен пропала, с ней никто не мог связаться.

Из-за этой ситуации WTA отменила все турниры в Китае и Гонконге, а в медиа пошли разговоры о лишении Китая зимней Олимпиады-2022.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной
«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной
Наши за границей: Яремчука прорвало, три ассиста Безуса, новое поражение Шевченко
Наши за границей: Яремчука прорвало, три ассиста Безуса, новое поражение Шевченко
Легендарный теннисист заразился коронавирусом и рискует пропустить Australian Open
Легендарный теннисист заразился коронавирусом и рискует пропустить Australian Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи