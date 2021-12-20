Известная теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании

Китайская теннисистка Шуай Пен отказалась от обвинений в адрес бывшего первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде назвала пост в сингапурской соцсети личным делом.

«Я хочу прояснить ситуацию. Никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло недопонимание», – сказала Пен в видеоролике.

В начале ноября Шуай Пен обвинила Гаоли в сексуальном насилии. Тогда спортсменка заявила, что раньше они состояли в долгосрочных отношениях, однако спустя семь лет мужчина пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост быстро исчез, а Пен пропала, с ней никто не мог связаться.

Из-за этой ситуации WTA отменила все турниры в Китае и Гонконге, а в медиа пошли разговоры о лишении Китая зимней Олимпиады-2022.

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