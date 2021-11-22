Известна заявка «Шахтера» на матч с «Интером»

«Шахтер» объявил предварительную заявку на матч 5-го тура Лиги чемпионов против Интера.
В Милан Роберто Де Дзерби взял 23 игрока.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка
Нападающие: Сикан, Фернандо
Отметим, что в составе нету Исмаили и Патрика, но есть Коноплянка.
Матч «Интер» – «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября. Начнется поединок в 19:45.
Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».
Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).
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