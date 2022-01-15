Известна оценка Миколенко в дебютном матче АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграл дебютный матч в АПЛ.



В рамках 22-го тура АПЛ украинец сыграл полностью поединок против «Норвича» (1:2). Команда украинского футболиста проиграла на выезде со счетом 1:2.

SofaScore оценил его игру в 6,8 баллов (средняя в команде 6,66), WhoScored - 6,9. Это четвертая лучшая оценка в ливерпульской команде после Ришарлисона (7,3 и 7,7), Бена Годфри (7,3 и 7) и Демерэя Грэя (7 и 6,9).

Миколенко в этом матче отдал 38 точных передач (83%), выиграл 4 из 8 единоборств, совершил 5 выносов, 3 перехвата и 2 отбора, сделал 13 потерь.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».



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