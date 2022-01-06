Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
06.01.2022
09:12
Новость
Футбол

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче.

Он сыграл полностью матч против «Алькояно» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. SofaScore оценил действия украинца на поле в 6,9 баллов. Лунин опередил показатели вышедших в старте Мариано Диаса (6,5), Давида Алабы (6,6) и Начо (6,6). Средняя в команде – 7,01.

Лунин пропустил один гол, совершил три сэйва, сделал один вынос руками после верхового мяча, сделал шесть точных передач (26%).

Это был первый матч 22-летнего украинского вратаря за «Реал» с 20 января 2021-го.

Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 15 января.

Реал

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Анчелотти выпустит Лунина в стартовом составе «Реала» в матче Кубка Испании
Анчелотти выпустит Лунина в стартовом составе «Реала» в матче Кубка Испании
Лунин проведет первый официальный матч в сезоне за мадридский «Реал»
Лунин проведет первый официальный матч в сезоне за мадридский «Реал»
Лунин выиграл первый официальный матч в воротах «Реала»
Лунин выиграл первый официальный матч в воротах «Реала»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи