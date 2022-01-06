Известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче.
Он сыграл полностью матч против «Алькояно» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. SofaScore оценил действия украинца на поле в 6,9 баллов. Лунин опередил показатели вышедших в старте Мариано Диаса (6,5), Давида Алабы (6,6) и Начо (6,6). Средняя в команде – 7,01.
Лунин пропустил один гол, совершил три сэйва, сделал один вынос руками после верхового мяча, сделал шесть точных передач (26%).
Это был первый матч 22-летнего украинского вратаря за «Реал» с 20 января 2021-го.
Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 15 января.
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