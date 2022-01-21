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Известна оценка Лунина за матч в составе «Реала» против «Эльче»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
11:34
Новость
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сыграл полностью победный матч 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче» (2:1 дополнительное время).

Украинец сыграл все 120 минут. SofaScore оценил в 6,8 баллов. Ниже баллы в мадридской команде у Луки Йовича (6,4) и Марсело (6,6). Средняя оценка в мадридской команде – 7,11.

Лунин пропустил 1 гол, совершил 2 сэйва, в том числе 1 после ударов из пределов штрафной, также отдал 18 точных передач (90%).

Это был второй матч украинца в сезоне. В прошлом поединке также в рамках Кубка Испании он тоже пропустил гол – против «Алькояно» (3:1).

Матчи 1/4 финала Кубка Испании состоятся на 2 февраля.

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