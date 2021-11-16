Известен стартовый состав сборной Украины (U-21) на матч с сербами

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на матч 6-го тура группового этапа отбора Евро-2023 со сверстниками из Сербии.



Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Бондаренко, Крыськив, Мудрик, Судаков, Вьюнник

Запас: Фесюн, Боль, Таловеров, Желизко, Капинус, Алефиренко, Очеретько, Кухаревич, Ванат

Сербия U-21: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич, Топич, Милосавлевич, Стеванович, Тедич, Пантович

Запас: Мичович, Павлович, Джерлек, С. Митрович, Антониевич, Лукич, Ступаревич, Милованович, Янкович

Матч Украина (U-21) – Сербия (U-21) начнется в 18.00.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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