Фрибет 3000 UAH
Босния и Герцеговина — Украина Финляндия — Франция Аргентина — Бразилия
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Известен стартовый состав сборной Украины на матч с боснийцами

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.11.2021
20:26
Новость
Футбол

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе сборной Украины на решающий матч отбора чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина начнется в 21:45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи