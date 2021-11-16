Известен стартовый состав сборной Украины на матч с боснийцами

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе сборной Украины на решающий матч отбора чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной.



Сборная Украины: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина начнется в 21:45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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