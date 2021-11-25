Известен состав «Зари» на матч с «Ромой»

Опубликован стартовый состав «Зари» на матч 5-го тура группового раунда Лиги конференций.



Состав «Зари»: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, имереков, Жунинью – Цвек, Булеца, Кабаев, Громов – Шахаб, Аллахьяр.

Матч «Рома» - «Заря» начнется в 22:00.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

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