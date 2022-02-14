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Известен состав сборной Украины на мужскую эстафете на Олимпиаде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
14.02.2022
14:50
Новость
Другие
Биатлон

Стал известен состав сборной Украины на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Гонка состоится 15 февраля. Старт эстафеты перенесли на 8.30 в связи с сильным морозом.

Украину на трассе представят:

6-1. Богдан Цымбал

6-2. Артем Прима

6-3. Антон Дудченко

6-4. Дмитрий Пидручный

К слову, Украина впервые пробежит эстафету в такой расстановке биатлонистов.

Также украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Дубае.

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