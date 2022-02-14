Известен состав сборной Украины на мужскую эстафете на Олимпиаде

14.02.2022
14:50
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Биатлон
Стал известен состав сборной Украины на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.
Гонка состоится 15 февраля. Старт эстафеты перенесли на 8.30 в связи с сильным морозом.
Украину на трассе представят:
6-1. Богдан Цымбал
6-2. Артем Прима
6-3. Антон Дудченко
6-4. Дмитрий Пидручный
К слову, Украина впервые пробежит эстафету в такой расстановке биатлонистов.
Также украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Дубае.
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