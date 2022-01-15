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Известен состав мужской сборной Украины по биатлону на сегодняшнюю эстафету

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
09:58
Новость
Другие
Биатлон

15 января в немецком Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Украину на дистанции представят Артем Прима (6-1), Дмитрий Пидручный (6-2), Богдан Цымбал (6-3) и Антон Дудченко (6-4).

Начало гонки – в 15.30.

Трансляцию гонки можно посмотреть на «Суспильном», «Eurosport» и официальном сайте IBU.

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