Из клуба УХЛ ушли три российских хоккеиста

После вылета из Континентального кубка руководство киевского «Сокола» приняло решение прекратить сотрудничество сразу с тремя российскими легионерами, сообщает пресс-служба столичного хоккейного клуба.



Защитник Глеб Летов отправился на правах аренды в «Краматорск», а защитник Алексей Платонов и нападающий Даниил Тихомиров решили отправиться домой.

Платонов присоединился к «Соколу» осенью прошлого года и помог киевлянам выиграть серебро предыдущего чемпионата. Всего за «Сокол» Платонов сыграл 54 матча, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

Летов присоединился к «Соколу» в начале сезона-2021/2022. В регулярном чемпионате УХЛ провел 8 поединков, в которых отличился 1 ассистом. В Континентальном кубке отыграл все 3 матча, отметившись 1-й передачей.

Тихомиров также находился в команде с начала текущего сезона. В УХЛ провел 10 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 13 передач. Стоит отметить, что Тихомиров покидает УХЛ в статусе лучшего ассистента Лиги. В Континентальном кубке Тихомиров отыграл во всех 3-х поединках.

В следующем туре УХЛ «Сокол» сыграет против «Днепра».

Также «Краматорск» и «Сокол» уверенно выиграли свои матчи.

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