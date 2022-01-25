Ивуарийский вингер отреагировал на информацию об интересе «Ворсклы»

Ранее сообщалось, что вингер датского «Нордшелланна» Мусса Сангаре может перебраться в полтавскую «Ворсклу». 19-летним ивуариец прокомментировал данную информацию.

«Я не могу фокусироваться сразу на двух вещах, поэтому делаю свою работу - занимаюсь футболом, а об остальных моментах уже побеспокоится мой агент. Увидим, что произойдет со временем, - приводит слова Сангаре Footboom.

Отмечается, что полтавчане действительно проявляют интерес к молодому таланту из датского клуба, однако пока все находится в стадии переговоров. Возможно, в ближайшее время игрок может подъехать на просмотр, если им удастся найти взаимопонимание.

Ранее стало известно, в каком составе «Ворскла» начнет сборы в Турции.

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