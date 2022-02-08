Италия подаст заявку на проведение чемпионата Европы-2032

Федерация футбола Италии официально объявила о намерениях подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году.



Процесс подачи заявок на проведение Евро 2028 и 2032 годов начнется 23 марта. Крайний срок представления проекта — 12 апреля 2023 года.

Объявить хозяев чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах УЕФА должен в сентябре 2023 года.

Италия проводила чемпионаты Европы в 1968 и 1980 годах. На Евро-2020 четыре матча состоялись в Риме.

Вчера стало известно, что совместную заявку на проведение Евро-2028 подадут Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия.

В 2024 году чемпионат Европы пройдет в Германии. Матчи континентального первенства пройдут в 10 немецких городах.

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