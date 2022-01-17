Истории игроков 1xBet, которые стали миллионерами в 2021 году

В 2021 году в мире спорта состоялись сразу несколько крупных событий: Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по биатлону и другие. Многие из них подарили болельщикам яркие эмоции, а клиенты букмекерской компании 1xBet стали обладателями крупных выигрышей.

Беттор из Казахстана выиграл более 2 млн долларов на экспрессе из 44 событий

В апреле казахстанский игрок по имени Мухажан собрал футбольный экспресс из 44 событий и поставил на него 100 тысяч тенге (примерно 230 долларов). Несмотря на не самую большую сумму ставки, за счёт большого коэффициента клиент 1xBet выиграл более двух миллионов долларов. Часть этих денег счастливый победитель потратил на помощь животным, закрыв долги местных ветеринарных клиник.

Невероятный экспресс на точный счёт в матчах Евро-2020

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу запомнились многим фанатам увлекательными сценариями и неожиданными результатами. Игрок 1xBet по имени Александр предположил, что сразу два матча 1/8 финала Хорватия – Испания и Франция – Швейцария закончатся со счётом 3:3 в основное время. Коэффициент на экспресс из этих событий составил 9191, благодаря чему беттор выиграл 8,7 млн со ставки в 950 рублей.

Житель Улан-Удэ разбогател на 9,5 миллионов рублей

Третий большой выигрыш один из клиентов 1xBet по имени Баир из Улан-Удэ получил в декабре. Он составил экспресс из 15 событий с общим коэффициентом 95,365 и поставил на него 100 тысяч рублей. При этом беттор включил в экспресс не только футбольные, но и хоккейные события. В результате он выиграл более 9,5 миллионов рублей.

Игрок 1xBet выиграл более 9 с половиной миллионов рублей

Букмекерская компания 1xBet подвела итоги 2021 года

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.