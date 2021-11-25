Источник: Зидан и ПСЖ начали вести переговоры

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».



По информации Le Parisien, парижский клуб в течение последних нескольких недель вел переговоры с французом, чтобы тот сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера.

При этом «ПСЖ» намерен назначить Зидана к следующему сезону, переговоры идут в этом ключе.

Ранее сообщалось, что Зидан не хочет приходить в клуб посреди сезона и намерен выдержать паузу перед возвращением к тренерской работе.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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