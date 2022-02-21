Источник: Жерсон являлся важным футболистом для «Труа», он не может вернуться в «Динамо»

Журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с полузащитником Жерсоном Родригесом в «Труа».
Ранее французский клуб готов был досрочно прервать аренду игрока и отправить его в киевское «Динамо».
«Жерсон являлся важным футболистом для «Труа». Особенно когда некоторые игроки поехали на Кубок африканских наций.
Он опоздал на сборы. Приблизительно на полдня. По его словам, в последний момент изменились графики, а у него уже были билеты. Ему тяжело было все это изменить. Затем он опоздал на тренировку.
Его не могут уволить из клуба. Его ждут определенные дисциплинарные санкции, но он остается в «Труа». Ни в коем случае он не может вернуться в «Динамо». Руководство «Труа» даже не обращалось в киевский клуб с просьбой досрочно прервать аренду.
В соглашении Жерсона прописана определенная сумма выкупа, но все будет решаться по окончании сезона», — сказал Цыганик в авторской программе Цыганик Live.
Родригес перешел в «Труа» на правах аренды летом 2021 года и должен был вернуться в Киев в конце этого сезона. Стоит отметить, что по условиям арендного соглашения у французов есть право выкупа футболиста.
В этом сезоне Жерсон отыграл в составе «Труа» 12 матчей в Лиге 1, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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