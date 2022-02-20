Источник: Жерсон Родригес продолжит играть во Франции

Вингер «Динамо» Жерсон Родригес продолжит выступления во французском чемпионате.
Полузащитник «Динамо» Жерсон Родригес, на правах аренды выступающий за Труа, остается во французской команде. Об этом сообщил Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке».
По информации журналиста, президент «бело-синих» Игорь Суркис лично подтвердил, что до лета люксембургский футболист будет находиться в расположении клуба из Шампани. По условиям договора, Труа не может досрочно прекратить аренду и вынужден продолжать платить ему зарплату, даже в случае отстранения футболиста.
Ранее официальный сайт французского клуба сообщил, что досрочно прекратил сотрудничество с Жерсоном, объясняя это «предупредительными мерами». Сам футболист назвал эту информацию ложной.
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